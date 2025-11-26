介護現場の負担軽減につなげようと26日、最新技術を活用した介護用品の展示会が福岡市で開かれています。 福岡市博多区の会場には、着るだけで腰の負担を軽減するアシストスーツや、階段を上り下りできる車いすなど最新の介護用品が並んでいます。福岡市で福祉用具のレンタル事業を行う企業が開いたもので、全国からおよそ70社が出展しました。こちらは、寝る姿勢から立ち上がる姿勢まで体をサポートしてくれる介護