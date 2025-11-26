高知県南国市で道路を横断していた女性をはねてけがをさせたまま逃走したとして、警察は11月25日夜、南国市の40歳の男を逮捕しました。過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは南国市稲生のアルバイト・平岡淳容疑者（40）です。警察によりますと、平岡容疑者は24日午後5時20分ごろ、南国市大筎の県道南国野市線で軽自動車を運転し、横断歩道を歩いて渡っていた南国市の70代の女性をはねて頭の骨を折る大けがを負わせたもか