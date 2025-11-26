警察車両の赤色灯26日午前8時10分ごろ、浜松市中央区篠原町の国道1号で信号待ちをしていた車にトラックが追突するなど計9台が絡む玉突き事故があった。浜松西署や消防によると、いずれも車を運転していた7人が搬送された。50代女性と60代男性が重傷とみられるが、全員、命に別条はないという。現場はJR東海道線の高塚駅から南に約1.5キロで、交差点付近の片側2車線の直線道路。署が事故の原因などを調べている。