新潟市は首都圏の企業と連携し観光客の誘致に向けた施策を展開します。観光資源の発掘に向けてプロジェクトメンバーが市内を視察しました。新潟市を訪れたのは「NTTデータ」のプロジェクトメンバーです。観光客の誘致に向けた施策を展開する予定で、この日は今後の提案に向けて、観光客がよく訪れる市内の酒蔵や観光施設を視察しました。〈NTTデータ古澤暁子さん〉「こんなに戦略をもってやられていると