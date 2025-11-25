itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第391弾♡今週は、秋配色のロングワンピコーデ、上品な雰囲気のウールトレンチコーデ、ブルーコートが印象的なカジュアルコーデの3つをピックアップ♪高見えなのにプチプラアイテムも取り入れていて、合わせテクの参考になるものばかり。着用アイテムの詳細をチェック