東京午前のドル円は１５６．３７円付近まで強含んだ後、１５５．６５円付近まで円買い・ドル売りが強まった。急激な円安と政治圧力を受け日銀がタカ派な姿勢を復活させていると報道されたことから、１２月利上げを意識しつつ円買いが強まった。ロイター通信が報道している。 豪ドル円は１０１．４２円付近まで上昇。１０月の豪消費者物価指数（ＣＰＩ）のトリム平均・前年比がプラス３．３％まで加速したことが豪ドル