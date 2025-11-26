○相続した家は「売るべき?」「貸すべき?」親の住んでいた実家を相続したとき、最初に直面するのがその活用方法の選択です。最近では「空き家の増加」や「管理負担の重さ」が社会問題となり、相続後の選択がますます重要になっています。しかし実務では、すぐ売るべきなのか一旦貸したほうがいいのか将来の相続(子世代・孫世代)を見据えてキープするべきかなどの判断で迷われるケースが後を絶ちません。ここでは、「売る」「貸す」