11月25日夜、高知市で路面電車と歩行者が接触し、高知市の60代の女性が意識不明の重体となっています。事故があったのは高知市本宮町のとさでん交通の鏡川橋電停付近です。警察によりますと、25日午後6時20分頃、鏡川橋電停の近くで東向きに走っていた路面電車と軌道敷内を北向きに横断していた歩行者が接触しました。この事故で、高知市小倉町の徳永恵子さん（60歳）が頭などを強く打ち、市内の病院に運ばれましたが、意識不明の