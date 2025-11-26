追突された路線バス（右）とトラック 秋田・由利本荘市岩城 26日午前10時半ごろ 秋田県由利本荘市岩城の国道７号で２６日午前８時半ごろ、路線バスにトラックが追突し、乗客の５０代女性が手首の痛みを訴え救急搬送されました。現場付近は一時渋滞しました。