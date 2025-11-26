２６日前引けの日経平均株価は前営業日比９４６円０５銭高の４万９６０５円５７銭と続急伸。前場のプライム市場の売買高概算は１１億３７９２万株、売買代金概算は２兆８９８３億円。値上がり銘柄数は１４１３、対して値下がり銘柄数は１５４、変わらずは４４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は先物を絡め日経平均が一気に水準を切り上げた。前日の米国株市場でＮＹダウが一時７００ドルを超える上昇を示すなどリスク