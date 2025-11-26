群馬県前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員とホテルを利用していた問題で、市長が退職願を提出しました。──今度の市長選は出られますか？前橋市の小川市長は25日、市議会の議長に27日付の退職願を提出しました。市議会では26日、各会派の代表者会議などが行われ、27日の定例市議会の議題として、退職願と不信任決議案のどちらを扱うか協議する予定です。前橋市議会富田公隆議長「ギリギリのタイミング、きのうご決断いただい