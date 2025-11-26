Googleはこのほど、「WeatherNext 2: Google DeepMind’s most advanced forecasting model」において、新時代の気象予報モデル「WeatherNext 2」を発表した。この最新のAIモデルは高効率、高精度、高解像度の地球規模の天気予報を可能にするという。関連記事：GoogleからAIを使った気象予報モデル、従来と同程度の精度を達成 | TECH+(テックプラス)WeatherNext 2: Google DeepMind’s most advanced forecasting model○気象予報