25日午後6時ごろ、熊本県を震源とする地震があり、大分県内では竹田市で震度5弱を観測しています。 大分県竹田市 ◆TOS山路謙成記者（大分市佐賀関）「いま、緊急地震速報が出ました。大分市佐賀関では緊急地震速報が出ました」 25日午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする最大震度5強の地震がありました。 県内では、竹田市で震度5弱を観測したほか大分市、日田市、佐伯市などで震度3を観測しました。