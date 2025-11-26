二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界でひらめきゲームに挑戦する『ニカゲーム』。本日11月26日（水）の同番組は、新企画を放送。2人が持っている物の重さをピッタリ一致させられるかに挑戦するゲーム「人間天秤デスゲーム」が開幕する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！地球儀、ボウリングのピン、太鼓、ボール、扇風機、アタッシュケース、