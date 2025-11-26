県は12月県議会にはかる一般会計補正予算案を発表しました。花角知事の柏崎刈羽原発の再稼働容認の表明をうけ県民の理解促進に向けた予算が計上されています。発表された一般会計補正予算案の総額は73億5700万円です。原子力災害時の住民避難に向けて6方向に伸びる幹線道路の調査・工事のための予算として22億6000万円を計上。原発の安全対策や防災対策について県民の理解を広げるための広報などに約3100万円が盛られています。〈