プロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから育成1位で指名された、オイシックス新潟アルビレックスBCの牧野憲伸投手が球団関係者から指名挨拶を受け、仮契約を結びました。 牧野投手は、新潟市のホテルで中日ドラゴンズのスカウトディレクターらと面会。ストレートの強さとチェンジアップを交えた奥行きを使えるピッチングが評価され、育成指名ながら即戦力としての期待も高まっています。 仮契約は推定で支度金3