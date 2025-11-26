暑さに強く、8月中に出荷できる新潟米の新品種の名称が決定し26日、発表されました。その名は「なつほなみ」です。26日の会見で花角知事が発表した「なつほなみ」。夏の暑さに負けずに育つ、美しい穂波の風景とともに味わってほしい新潟米という思いが込められているということです。1745件の応募の中から決定されました。8月下旬には店頭に並ぶ新たな極早生種として期待されています。「なつほなみ」は、これまで極早生品種「新潟