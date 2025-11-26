新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は11月17日（月）夜8時より「ABEMA」にて最終回が無料配信されたオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』の主演を務める俳優・アーティストの“のん”さんから、11月19日夜10時より毎週無料配信が開始された『スキャンダルイブ』で主演を務める柴咲コウさんへ、“バトンタッチ”が繰り広げられる特別クリエイティブを「ABEMA」の公式SNSアカウント（@ABEMA）にて公開しました。■最