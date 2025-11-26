エスエス製薬の解熱鎮痛薬ブランド「EVE（イブ）」は、目標を掲げて生きる女性が、本来持つ力を発揮し、前へと進み続けられる未来をつくる「BeliEVE PROJECT」を2024年より実施しています。その一環として、ウエルシア薬局と協働し、働く女性の活躍推進を目的とした「女性店長比率向上プロジェクト」を、2025年4月より実施しました。このほどプロジェクト第1弾が終了し、その概要および結果を発表しています。■キャリアへの前向き