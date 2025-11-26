MLBは11月21日、日本公式Instagramを更新。米リーグへ挑戦する岡本和真（29）のビジュアルを公開した。「岡本和真はどのMLB球団と契約する？」という問いかけに、ファンの移籍先予想が白熱している。 投稿されたビジュアルは、バッティングする岡本の姿と2025年シーズンの成績が書き込まれたもの。今シーズンは負傷により長期離脱していたものの、8月に一軍復帰し、「打率.327本塁打15打点49得点38」