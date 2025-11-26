病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント「サンタパレード東京 2025」に、今年で3度目のスペシャルアンバサダーとして、サンエックスが展開するキャラクター「リラックマ」が登場しました。同イベントは2025年11月16日に東京・代々木公園イベント広場で行われました。また12月7日には大阪城公園にて開催予定。大阪会場にもリラックマが登場します。■サンタパレードのスタートにリラックマ登場