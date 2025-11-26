来月（12月）1日までの「犯罪被害者週間」に合わせ、遺族らの思いを伝えるパネル展が岡山市役所で開かれています。 【写真を見る】「あの日さえ無ければ」犯罪の被害にあった人や遺族の思いが綴られたパネル展【岡山】 「あの日さえ無ければ」犯罪で家族を失った人の悲痛な思いが綴られています。パネル展は、犯罪の被害者や遺族に対する支援の輪が広がるきっかけになればと岡山市が毎年開いているものです。 会場には市内の支