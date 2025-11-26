mshは11月13日より順次、「SUNCA（スンカ）」より、美容液成分を贅沢に配合し、入浴しながら全身スキンケアが叶う新感覚の泡タイプ入浴料を数量限定で発売しました。弾力のある濃密泡を湯船に浮かべ、心地よい香りに包まれる、新しいバスタイム美容を楽しめます。https://www.msh-labo.com/c/sunca■レチノール*¹、ビタミンC*²で“全身泡パック”！SUNCAは、1日における“ちょっとした時間（寸暇）”を、香りによって“