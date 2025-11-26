【その他の画像・動画等を元記事で観る】 上白石萌音による、雑誌『MEN’S NON-NO』（以下『メンズノンノ』）の大人気グルメ連載『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』の書籍化が決定。2026年5月26日に発売される。 ■多彩な楽しみ方ができるフォトエッセイ集 上白石萌音が、世界各地域にルーツのある名物＆郷土料理を「食べて、食べて、食べまくる」グルメ連載『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』は