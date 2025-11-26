これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。 また、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、佐渡市にはあわせて強風注意報が発表されています。 ◆26日(水)これからの天気 北から次第に雨が止むでしょう。ただ、夕方までは局地的に雷雨となりそうです。 落雷や竜巻などの激しい突風、急に降ってくる強い雨に注意ください。 降水確率は、中越と上越を中心に夕方にかけて50%