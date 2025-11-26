サンフレッチェ広島は26日、ミヒャエル・スキッベ監督が双方合意の上、2025シーズン終了をもって退任することを発表した。現在60歳のスキッベ監督は、レヴァークーゼンやガラタサライ、ギリシャ代表などの監督を歴任。2022年夏に広島の監督に就任すると、洗練されたハードワークをチームに植え付けてチームはタイトル争いの常連に。就任初年度にはJリーグYBCルヴァンカップを制した。新スタジアムで迎えた2024シーズンは最終