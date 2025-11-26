お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上（41）が25日、自身のXを更新。車を購入したことを明かした。村上は、「車買った！スーパーオートバックス大宮バイパスさん、S店長本当にありがとうございました！＼(^o^)／」と報告。新たな愛車であるドイツの高級自動車メーカー・アウディとの2ショットを公開した。続けて「するぜぇ〜超移動するぜぇ〜」と意気込んだ。【写真あり】これはかっこいい…マヂラブ村上が納車を報告したドイツ