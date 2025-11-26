知的障害のあるアスリートが出場する陸上の世界大会で、日本製鉄山口 陸上競技部の高山侑大選手が2冠を達成し25日、周南市長に報告しました。2個の金メダルを首にかけ周南市役所を訪れた高山侑大選手。10月、知的障害のあるアスリートが出場する陸上の世界大会に出場し5000メートルと1万メートルの2種目で優勝しました。オーストラリアで開かれた大会には、30か国以上から300人を超える選手が出場し