昨日25日、大阪管区気象台は、近畿の3か月予報(12月〜2月)を発表しました。今シーズンは降水量が平年より少なく、空気が乾燥する日が多くなるでしょう。火の取り扱いや感染症に注意してください。気温は平年並みで、冬らしい寒さとなる見込みです。日本海側の降雪量は平年並みとなるでしょう。今シーズンの冬の大気の特徴昨日25日、大阪管区気象台が発表した近畿の3か月予報(12月〜2月)によると、今シーズンは、太平洋赤道域の西部