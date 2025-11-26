【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の主題歌「Mirror feat.斎藤宏介」を担当する家入レオが、ドラマの撮影現場を表敬訪問し、主演を務める桜田ひより、佐野勇斗と対面。互いに、主題歌やドラマへの感想、ぜひ聞いてみたかった質問などで話が盛り上がった。 ■家入レオが語るドラマの感想に、佐野勇斗が「深い…深すぎて、今の言葉で新しい曲が作れそう」 まず家