東海地方の作家の作品を集めた展覧会が、名古屋のデパートで始まりました。東海美術作家展には、東海地方で活躍する作家らが手掛けた絵画や陶芸作品などおよそ300点が並んでいます。成田環さんの日本画は、夕日が海に反射したことでできた光の道を細かく描き、あたたかさを感じさせる作品となっています。11月29日から4日間はチャリティー販売会も開かれ、収益は東海地方の福祉活動に役立てられます。