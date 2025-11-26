MLB公式サイトは25日（日本時間26日）、ノーラン・アレナド内野手（カージナルス）のトレードに関する記事を公開。ゴールドグラブ賞10回を誇る名三塁手の移籍先候補をピックアップした。来季35歳を迎えるアレナドには2年の契約が残っており、安定感のある優れた守備力は健在。年俸も許容範囲だが打撃力が低下し、今季は107試合の出場で、打率.237、12本塁打、52打点、OPS.666に留まっている。 ■日本選手