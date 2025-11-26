広島は26日、ミヒャエル・スキッベ監督（60）が今季限りで退任することを発表した。双方合意の上での決断で、12月10日にホームで行われるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）上海申花戦を最後にチームを離れる。02年日韓W杯でドイツ代表コーチを務め、22年に就任。若手育成に長け、常にリーグ戦で上位争いに導いた。1年目は3位、2年目も3位と安定した成績を残し、今季も5位と上位に付ける。カップ戦では22、25年と2度の