26日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝155円85銭前後と、前日午後5時時点に比べ77銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝180円49銭前後と4銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース