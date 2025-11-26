巨人・山崎伊織投手（２７）が２６日に都内で契約更改交渉に臨み、今季年俸９０００万円から倍増となる年俸１億８０００万円でサインした（金額は推定）。今季は２５試合登板で３年連続２桁勝利、キャリアハイとなる１１勝（４敗）を達成。防御率２・０７と安定した投球でチームを支えた山崎は昇給に「１億円は超えました。倍くらいはいきました」とニッコリ。球団からは「頑張ってくれたとは言っていただき、あと１つ上に行っ