25日夕方、熊本県産山村で震度5強を観測した地震で、これまでに阿蘇市でけが人1人のほか、現地では落石も確認されています。気象庁によりますと、25日午後6時1分頃、阿蘇地方を震源とするマグニチュード5.8の地震が発生しました。この地震で、産山村で震度5強、阿蘇市と大分県竹田市で震度5弱を観測しました。阿蘇市では、77歳の女性が自宅で転倒し、軽いけがをしました。また、産山村の県道では落石があり、走行中の軽自動車が衝