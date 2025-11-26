下松市の小学生吹奏楽チームが全国大会での入賞を25日、市長に報告しました。下松市の國井市長を訪問したのは下松小学校と花岡小学校の児童39人が所属する「下松ブラスオルケスタ」です。「下松ブラスオルケスタ」はことし1月に部活動の地域移行に伴い地域クラブとして誕生。11月2日、東京都で開かれた日本管楽合奏コンテスト全国大会の小学生部門に出場しました。全国から強豪31チームが出場した大会ではチーム