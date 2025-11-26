26日朝、静岡県浜松市の国道1号で大型トラックと乗用車など、あわせて9台が関連する事故がありました。この事故で7人が病院に搬送されていますが、全員命に別条はないということです。警察と消防によりますと、26日午前8時過ぎ、浜松市中央区篠原町にある国道1号の交差点で「車が横転している」などと110番通報がありました。大型トラックが前の車に追突し、そのはずみであわせて7台が巻き込まれ、さらに前にいた2台の車に破片など