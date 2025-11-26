アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかが２６日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。とあるミュージシャンの高市早苗首相に対する“バカ”批判に疑問の声をあげた。コトの発端は１４日の参院予算委員会。参政党の安藤裕議員から高市首相に対し「世界のトップと交渉しなくてはいけない」「安物の服で対応したらなめられる」という意見が出た。安藤氏の意見を受け高市首相はＸで、南アフリカで開催されたＧ２０前に「安物に見