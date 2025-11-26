アメリカのトランプ大統領は25日、ウクライナの和平案をめぐり、ウィトコフ特使が来週、ロシアを訪問し、プーチン大統領と協議する予定だと明らかにしました。トランプ大統領「（ウィトコフ氏が）来週モスクワでプーチン大統領と会談する」トランプ大統領は25日、ウクライナの和平案をめぐりウィトコフ特使が来週、モスクワでプーチン大統領と協議する予定だと明らかにしました。また、トランプ氏は「ロシアは譲歩している」と述べ