ケネディ・センターで演説するトランプ大統領＝19日、米首都ワシントン/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領は25日、ロシアとウクライナが和平合意に達する期限を撤回し、スティーブ・ウィトコフ特使が来週ロシアで交渉に臨む際、娘婿のジャレッド・クシュナー氏が同行する可能性があると明らかにした。米国が提示したウクライナとロシアの「和平案」をめぐり、トランプ氏はこれまで、ウク