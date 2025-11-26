記者「JR釜石駅から東へ200メートルほど行った場所です。木の上にクマが居座っています」岩手県釜石市では、きょう、市の中心部に出没したクマが駅近くの木の上に居座っています。警察によりますと、クマは、きょう午前7時ごろから4時間以上にわたり、木の上に留まっているということです。市が木の下にわなを設置して、捕獲を試みています。