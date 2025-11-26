ガールズバーの店長が、自分の指示通りに売春行為をしなかったとして女性従業員に因縁をつけ、性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。東京・池袋のガールズバーの店長、鈴木麻央耶容疑者（39）は、2025年3月、歌舞伎町のホテルで女性従業員をハンガーで殴るなどしたうえ脅して、性的暴行を加えた疑いが持たれています。これまでに鈴木容疑者は、女性従業員にGPSを持たせて監視下に置き、売春させたとして逮捕・起訴されていますが