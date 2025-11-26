2025年にデビュー50周年を迎え、12月24日にはバースデーを迎える、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ(キキ＆ララ)」「リトルツインスターズ」のお誕生日と50周年を記念し「星空のエンジェルデザインシリーズ」が発売されます☆ サンリオ「リトルツインスターズ(キキ＆ララ)」50周年&バースデー記念「星空のエンジェルデザインシリーズ」 発売日：2025年12月4日(木)※サンリオオンラインショ