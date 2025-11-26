今季は86試合で打率.241、6本塁打、25打点DeNAの度会隆輝外野手が26日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、900万円増の年俸3500万円（金額は推定）でサインした。「今年1年戦った中で評価していただいた点は評価していただきましたし、もっともっとやってほしいという思いも伝わって、自分の中でも深く感じたシーズンでした」と語った。更改後の会見では「球団の方々から、もっとやってほしいと思われているんだなと