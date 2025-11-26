世界120ヶ国以上で愛されるスイスのプレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」。クリスマスシーズンに向けて、リンツ初となるアルティザン・プラリネ「シグネチャープラリネ」を11月27日から全国の「リンツ」ショコラブティック25店舗および、渋谷スクランブルスクエア1階にオープンする期間限定ポップアップショップ「シグネチャープラリネbyリンツ」で販売する。渋谷スクランブルスクエア1階の期間限定ポップアップシ