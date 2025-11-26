演歌歌手の北島三郎が２６日、６４年連続となる新曲「吾が道を行く」を発売した。またこの日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設。代表曲「まつり」「北の漁場」「風雪ながれ旅」「与作」「函館の女」など２０曲のライブ映像が公開された。北島は１９６８年に新宿コマ劇場から始まる「北島三郎特別公演」を４６年にわたって上演。東京、名古屋、大阪、福岡の各劇場での総公演回数は前人未踏の４５７８回を誇る。北島は「昭和、