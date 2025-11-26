７人組ダンス＆ボーカルグループのＰＳＹＣＨＩＣＦＥＶＥＲ（サイキック・フィーバー、ＰＣＦ）が１２月２日に米ロサンゼルスで行われる「ＪａｐａｎｅｓｅＭｕｓｉｃＥｘｐｅｒｉｅｎｃｅＬＡ」に出演する。メンバーの渡邉廉（２５）は「今年はＵＳツアーをやっているので、また米国に戻れてうれしい」と笑顔を見せた。同２８日にはＢＡＬＬＩＳＴＩＫＢＯＹＺとのコラボライブを予定しており「スペシャルなステージ