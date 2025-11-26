演歌歌手・北島三郎の公式YouTubeチャンネルが開設された。開設を記念し、「まつり」「北の漁場」「風雪ながれ旅」「与作」「函館の女」など、代表曲のライブ映像20本が公開された。【動画】圧巻パフォーマンス！北島三郎YouTubeチャンネルより「まつり」「北の漁場」今回公開されたのは、長年にわたり上演された『北島三郎特別公演』の映像で、その第一弾。以降も順次ライブ映像が公開されていく予定となっている。『北島三