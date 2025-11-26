江門ニュートリノ実験施設の中央検出器で、アクリル球上部に設置された光電子増倍管。（２０２４年１２月１７日撮影、江門＝新華社記者／金立旺）【新華社江門11月26日】中国広東省江門市で8月に運用を開始した地下ニュートリノ観測施設「江門ニュートリノ実験施設（JUNO）」がこのほど、建設後初となる物理学上の成果を発表した。研究チームは、8月26日〜11月2日の59日間に得られた有効データを分析し、ニュートリノ振動を記